В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»

Команда издания «Медиазона» запускает акселератор медийных инициатив «Универ:медиа». Заявленная цель — поддержать талантливых и активных людей в создании и развитии их собственных проектов.

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В организационной команде нового проекта — издатель, главный редактор и продюсер «Медиазоны» Петр Верзилов, Сергей Смирнов и Ксения Живаго, медиаконсультанты Илья Клишин и Роман Федосеев, который также является главным редактором издания «Цех».

Как следует из справки-описания, желающие получить помощь в реализации своего медиа должны представить заявку жюри, куда, помимо названных, вошли также ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, блогер-урбанист Илья Варламов, СРО «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик, активистка Надежда Толоконникова, публицисты Филипп Бахтин, Лика Кремер, Юрий Сапрыкин.

/ Prt Scr

«Резиденты «Универа» каждую неделю будут общаться не только с наставниками, но и друг с другом. Мы убеждены, что только так вы сможете не только научиться, но и научить. Наша задача — построить настоящее комьюнити», — говорится на сайте проекта.

Создатели проекта обещают, что инициативы, отобранные строгим жюри, получат техническую, организационную, менторскую и прочую помощь от команды наставников. О конкретике предлагают поговорить только после попадания проекта в список финалистов, но главной приманкой для участников видят не это, а возможность обучиться полезным навыкам и встроиться в «полноценное комьюнити» под руководством опытных коллег в медиабизнесе. Схема выглядит очень похожей на вербовку креативных людей в антироссийскую сеть.

Организаторы ждут в резиденты первого потока авторов «общественно значимых, оригинальных и реализуемых проектов» и довольно понятно объясняют на примерах, что они понимают под таковыми — новая концепция подачи новостей в TikTok, интересные видеоблоги о сексе или о современном искусстве и многое другое.

Представитель жюри Надежда Толоконникова в Twitter от себя дополняет, что предпочтение готова отдать «феминистскому и ЛГБТ-шному». Предвзято, но вполне понятно, вспоминая ее творческую карьеру и предпочтения.

/ Prt Scr

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН призвал внимательнее присмотреться к новому проекту издателей «Медиазоны» для поддержки молодежи, лидеры которого с порога заявляют о поощрении ЛГБТ, что чуждо российской культуре и традициям.

«Я считаю, что нам надо жестче реагировать. Если они с такими целями и задачами намерены кого-то обучать, это уже пропаганда чуждых нам вещей. Очевидно, что люди эти будут точно работать не на развитие страны, а на ее деградацию и дискредитацию. Однозначно надо четко наблюдать: шаг влево, шаг вправо, любой выход из правового поля должен караться очень жестко. Не как с Навальным «лялькались», а по полной программе», — сказал он.

Несмотря на, казалось бы, прозрачность информации, за кадром пока остался самый интересный вопрос: откуда деньги, учитывая, что сама «Медиазона», по сведениям главного редактора и издателя, живет на пожертвования и подписку читателей, едва сводя концы с концами.

В команде есть Илья Красильщик — он звезда медиабизнеса и высокооплачиваемый специалист. Но даже ему вряд ли бы хватило средств тянуть заявленный объем поддержки инициатив творческой и активной молодежи без посторонней помощи.

Тем самым в роли помощников могут послужить западные инвесторы из числа старых знакомых Петра Верзилова — по данным расследователей из The Grayzone, Великобритания финансировала «Медиазону» и несколько других изданий по специальной секретной программе по «ослаблению России». Также «Медиазона» и издание «Проект.Медиа» получили в 2020 году премии в размере 1,3 млн рублей от Фонда Фритта Орда и Фонда «Цайт» за поддержку независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards 2020.

Есть у Верзилова и давние связи с заметными представителями демократической элиты США, которые могут проявить интерес к молодым и перспективным российским оппозиционерам, готовым продвигать соответствующую повестку в медиа под видом социальных и общекультурных тем.

По мнению Вострецова, весьма вероятно, что за этим проектом стоят иностранные интересанты, по заданию которых и ловят талантливых, но чем-то обиженных молодых людей.

«Не всегда же всех все устраивает. Кто-то не реализовался, где-то не получилось, разочаровался, кого-то чиновник обидел, и человек начинает воспринимать в черном свете все. И ловцы душ будут таких детишек выискивать — наиболее активных, наиболее недовольных, их накачивать и прорабатывать. Очень опасное явление. Нам нужно на правовом уровне продумать, чтобы те вещи, которые несвойственны нашей культуре, тот же гомосексуализм, запретить о них говорить и вообще упоминать», — заметил депутат.

Но «спонсоры» или их посредники могут найтись среди своих, которые сумеют и захотят получать средства из-под легального прикрытия, направляя их на поддержку соответствующих инициатив, считает Вострецов:

«Не обязательно всегда иностранцы — и своих предателей хватает. Конечно, 90% их — спецпроекты, которые на территории государства нашего находятся и работают через электронные кошельки, или через аффилированный бизнес деньги у них заводятся. Вроде бизнес чистый, под прикрытием, а деньги идут. Надо четко следить за финансовой деятельностью этих товарищей, так как любая акция стоит денег», — сказал он.

В заключение депутат призвал как можно внимательнее следить за проектом и подобными ему мероприятиями, проверяя их работу при малейшем подозрении, так как стоит «заразе проявиться, она поглотит все, как гангрена».

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова после зимних протестных акций в поддержку Алексея Навального арестовывали за повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания или митинга. Однако из назначенных ему 25 суток в изоляторе он пробыл всего 15.