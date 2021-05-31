Бутина поделилась воспоминаниями о помощи консулов в американской тюрьме

Санкт-Петербург, 31 мая. Консулы в США работают эффективно, хоть и не всегда часто посещают заключенных. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Россиянка поделилась воспоминаниями о пребывании в следственном изоляторе в США на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Бутина находилась в штате Вирджиния. По словам общественницы, консулы ездили к ней часто. Только в колонии во Флориде всего один раз, потому что есть необходимость оформлять командировку отдельной процедурой.

«Зависит от личности консула и от нагрузки. Они решают там семейные вопросы, разные задачи, кто-то документы потерял. Но есть люди, которые прекрасные консулы. Привожу моих консулов в США — через 2 дня сразу приехали, помогали от начала до конца», — рассказывает Бутина.

Член ОП РФ призналась, что консулы не могут оплатить адвоката, но от них поступала гуманитарная помощь. Бутина находилась в карцере, где холодно и сыро. У нее заболела нога, а консулы завалили вопросами по этому поводу департамент. Специалисты также могут связаться с родными и близкими. Общественница добавила, что ей «выбили» дополнительное одеяло.

Конференция с Марией Бутиной прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Правозащитница также рассказала про работу фонда «Своих не бросаем», который помогает незаконно арестованным за границей россиянам вернуться домой.