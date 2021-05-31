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31 мая 14:04
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14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Бутина поделилась воспоминаниями о помощи консулов в американской тюрьме

  /   Обновлено: 31 мая 2021 13:23
Политика
Бутина поделилась воспоминаниями о помощи консулов в американской тюрьме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 мая. Консулы в США работают эффективно, хоть и не всегда часто посещают заключенных. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Россиянка поделилась воспоминаниями о пребывании в следственном изоляторе в США на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Бутина находилась в штате Вирджиния. По словам общественницы, консулы ездили к ней часто. Только в колонии во Флориде всего один раз, потому что есть необходимость оформлять командировку отдельной процедурой.

«Зависит от личности консула и от нагрузки. Они решают там семейные вопросы, разные задачи, кто-то документы потерял. Но есть люди, которые прекрасные консулы. Привожу моих консулов в США — через 2 дня сразу приехали, помогали от начала до конца», — рассказывает Бутина.

Член ОП РФ призналась, что консулы не могут оплатить адвоката, но от них поступала гуманитарная помощь. Бутина находилась в карцере, где холодно и сыро. У нее заболела нога, а консулы завалили вопросами по этому поводу департамент. Специалисты также могут связаться с родными и близкими. Общественница добавила, что ей «выбили» дополнительное одеяло.

Конференция с Марией Бутиной прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Правозащитница также рассказала про работу фонда «Своих не бросаем», который помогает незаконно арестованным за границей россиянам вернуться домой.

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сша консулы бутина
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Все новости / Политика / Бутина поделилась воспоминаниями о помощи консулов в американской тюрьме
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