Софья Таюрская рассказала о политических взглядах группы Little Big

Москва, 31 мая. Популярная группа Little Big вне политики. Об этом заявила солистка музыкального коллектива Софья Таюрская в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала.

Певица отметила, что, будучи артисткой, она не обязана разбираться в политических вопросах, поскольку не хочет в это вмешиваться. Таких же взглядов придерживаются и остальные участники коллектива.

«Мы артисты. Музыканты. Я не разбираюсь в политике, я не хочу в ней разбираться. Я занимаюсь своим делом. Не хочу лезть туда, где я некомпетентна», — подчеркнула артистка в шоу «Осторожно, Собчак!».

Ведущая поинтересовалась, готова ли группа Little Big выступить специально для какого-нибудь российского политика. Таюрская отметила, что все их творчество создается для людей, а политики — тоже люди.

В рамках интервью исполнительница также откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом. Уже почти десять лет артистка пытается скорректировать фигуру, однако вес периодически возвращается. Таюрская пожаловалась, что сложнее всего худеть без работы, которая ограничена в период пандемии коронавируса нового типа.