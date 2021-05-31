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31 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
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Софья Таюрская рассказала о политических взглядах группы Little Big

Шоу-бизнес
Софья Таюрская рассказала о политических взглядах группы Little Big
instagram.com  /  @sonyatayurskaya

Москва, 31 мая. Популярная группа Little Big вне политики. Об этом заявила солистка музыкального коллектива Софья Таюрская в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала.

Певица отметила, что, будучи артисткой, она не обязана разбираться в политических вопросах, поскольку не хочет в это вмешиваться. Таких же взглядов придерживаются и остальные участники коллектива.

«Мы артисты. Музыканты. Я не разбираюсь в политике, я не хочу в ней разбираться. Я занимаюсь своим делом. Не хочу лезть туда, где я некомпетентна», — подчеркнула артистка в шоу «Осторожно, Собчак!».

Ведущая поинтересовалась, готова ли группа Little Big выступить специально для какого-нибудь российского политика. Таюрская отметила, что все их творчество создается для людей, а политики — тоже люди.

В рамках интервью исполнительница также откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом. Уже почти десять лет артистка пытается скорректировать фигуру, однако вес периодически возвращается. Таюрская пожаловалась, что сложнее всего худеть без работы, которая ограничена в период пандемии коронавируса нового типа.

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собчак Little Big таюрская
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Все новости / Шоу-бизнес / Софья Таюрская рассказала о политических взглядах группы Little Big
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