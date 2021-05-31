Суд в Минске не стал удовлетворять жалобу на задержание россиянки Сапеги

Минск, 31 мая. Жалобу адвокатов на задержание в белорусской столице россиянки Софии Сапеги оставили без удовлетворения. Соответствующее решение принял суд Партизанского района.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку этот формат предусмотрен при обжаловании задержания, заявил адвокат девушки Александр Филанович. Апелляцию на решение юридической инстанции можно будет подать в течение 24 часов.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проводят проверку на причастность российской гражданки к Telegram-каналу, в котором публиковали личные данные силовиков во время незаконных акций в Минске, сообщал ФАН. Девушку задержали в аэропорту вместе с Романом Протасевичем.