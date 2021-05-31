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31 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Второе уголовное дело возбудили после взрыва батута в Барнауле

Происшествия
Второе уголовное дело возбудили после взрыва батута в Барнауле
Федеральное агентство новостей

Барнаул, 31 мая. СК возбудил дело о халатности в отношении контролирующих органов после падения с аттракциона двух девочек в Барнауле.

Следователи также разбираются в том, как приняли батут в эксплуатацию, что для этого сделали ответственные люди, сообщил замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

Инцидент произошел возле ТЦ «Район». Из батута вылетел шланг, после чего он начал подниматься и лопнул от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети. Правоохранители начали проверку. Девочек увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое

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уголовное дело барнаул батут
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