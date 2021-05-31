Второе уголовное дело возбудили после взрыва батута в Барнауле

Барнаул, 31 мая. СК возбудил дело о халатности в отношении контролирующих органов после падения с аттракциона двух девочек в Барнауле.

Следователи также разбираются в том, как приняли батут в эксплуатацию, что для этого сделали ответственные люди, сообщил замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

Инцидент произошел возле ТЦ «Район». Из батута вылетел шланг, после чего он начал подниматься и лопнул от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети. Правоохранители начали проверку. Девочек увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое