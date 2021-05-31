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31 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
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Шойгу: в торжественных парадах по случаю Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей

Армия
Шойгу: в торжественных парадах по случаю Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 31 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в военных парадах по случаю Дня ВМФ РФ 25 июля в городах России будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и 200 кораблей.

Соответствующее заявление министр озвучил на коллегии Минобороны РФ. День ВМФ по традиции будут отмечать 25 июля в Санкт-Петербурге, другие парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий — Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море в порту Тартус.

«Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в главном параде, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие 39 кораблей и катеров, семь подлодок, 48 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих. Кадры с прошлогоднего парада вызвали восхищение в зарубежной прессе — авторы Daily Mail указали, что за последние годы РФ приложила немало усилий, чтобы модернизировать и обновить флот.

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шойгу парад день вмф
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Все новости / Армия / Шойгу: в торжественных парадах по случаю Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей
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