Шойгу: в торжественных парадах по случаю Дня ВМФ примут участие до 200 кораблей

Москва, 31 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в военных парадах по случаю Дня ВМФ РФ 25 июля в городах России будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и 200 кораблей.

Соответствующее заявление министр озвучил на коллегии Минобороны РФ. День ВМФ по традиции будут отмечать 25 июля в Санкт-Петербурге, другие парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий — Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море в порту Тартус.

«Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в главном параде, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие 39 кораблей и катеров, семь подлодок, 48 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих. Кадры с прошлогоднего парада вызвали восхищение в зарубежной прессе — авторы Daily Mail указали, что за последние годы РФ приложила немало усилий, чтобы модернизировать и обновить флот.