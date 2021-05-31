Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине Воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило аварийную посадку в берлинском аэропорту из-за сообщения о минировании. Самолет выполнял рейс Дублин — Краков, но неожиданно изменил траекторию и направился в Берлин. Правоохранители осмотрели борт и не обнаружили следов взрывчатых веществ. Пассажиров эвакуировали, их багаж подвергся тщательному досмотру. В полиции сообщили, что люди смогут вылететь в Польшу запасным бортом.

ФСБ задержала почти сотню подпольных оружейников pixabay.com / Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабную спецоперацию в 25 регионах России и задержали почти сотню подпольных оружейников. В пресс-службе ФСБ сообщили, что у дельцов, которые занимались изготовлением и модернизацией боевого арсенала, изъяли 385 единиц оружия: от пулеметов и пистолетов до винтовок и взрывчатки. В апреле ФСБ проводила похожую спецоперацию. Тогда в 21 российском регионе удалось разоблачить 55 подпольных оружейников. В нелегальных мастерских обнаружили 222 единицы огнестрела отечественного и иностранного производства.

Пять человек погибли при столкновении иномарок на Алтае Федеральное агентство новостей / Пять человек погибли и один получил тяжелые травмы в автокатастрофе в Алтайском крае. На трассе у села Мартыново в Ельцовском районе на скорости лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Subaru, который после удара вспыхнул. Водители иномарок и три пассажира Nissan погибли на месте. Пострадавшую в ДТП девушку доставили в реанимацию Бийска. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.