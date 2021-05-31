Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня

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Происшествия
Депутата из Омска обвинили в изготовлении детской порнографии
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31 мая 15:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:27
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
15:02
Шоу-бизнес
Лена Миро обрушилась с критикой на Бузову за вульгарный танец в Волгограде
15:01
Происшествия
Депутата из Омска обвинили в изготовлении детской порнографии
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Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня

ФАН-ТВ
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня
pxhere.com  / 

 

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине

Воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило аварийную посадку в берлинском аэропорту из-за сообщения о минировании. Самолет выполнял рейс Дублин — Краков, но неожиданно изменил траекторию и направился в Берлин. Правоохранители осмотрели борт и не обнаружили следов взрывчатых веществ. Пассажиров эвакуировали, их багаж подвергся тщательному досмотру. В полиции сообщили, что  люди смогут вылететь в Польшу запасным бортом.

ФСБ задержала почти сотню подпольных оружейников

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня
pixabay.com  / 

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабную спецоперацию в 25 регионах России и задержали почти сотню подпольных оружейников. В пресс-службе ФСБ сообщили, что у дельцов, которые занимались изготовлением и модернизацией боевого арсенала, изъяли 385 единиц оружия: от пулеметов и пистолетов до винтовок и взрывчатки. В апреле ФСБ проводила похожую спецоперацию. Тогда в 21 российском регионе удалось разоблачить 55 подпольных оружейников. В нелегальных мастерских обнаружили 222 единицы огнестрела отечественного и иностранного производства.

Пять человек погибли при столкновении иномарок на Алтае

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Пять человек погибли и один получил тяжелые травмы в автокатастрофе в Алтайском крае. На трассе у села Мартыново в Ельцовском районе на скорости лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Subaru, который после удара вспыхнул. Водители иномарок и три пассажира Nissan погибли на месте. Пострадавшую в ДТП девушку доставили в реанимацию Бийска. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются. 

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня
pxhere.com  / 

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК компартии. Дата вступления в силу этой меры не уточняется. Жесткий курс на ограничение рождаемости Поднебесная взяла с середины 1970-х годов. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. Наказанием для родителей за нарушение этого правила были высокие штрафы, увольнение с госслужбы и даже исключение из рядов Коммунистической партии Китая. Несколько лет назад закон разрешил семьям иметь двоих детей. Теперь официальный Пекин снял и это ограничение. По итогам прошлого года население КНР составило миллиард 41 миллион человек. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня
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