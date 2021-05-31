Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. События дня

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине
Воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило аварийную посадку в берлинском аэропорту из-за сообщения о минировании. Самолет выполнял рейс Дублин — Краков, но неожиданно изменил траекторию и направился в Берлин. Правоохранители осмотрели борт и не обнаружили следов взрывчатых веществ. Пассажиров эвакуировали, их багаж подвергся тщательному досмотру. В полиции сообщили, что люди смогут вылететь в Польшу запасным бортом.
ФСБ задержала почти сотню подпольных оружейников
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Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабную спецоперацию в 25 регионах России и задержали почти сотню подпольных оружейников. В пресс-службе ФСБ сообщили, что у дельцов, которые занимались изготовлением и модернизацией боевого арсенала, изъяли 385 единиц оружия: от пулеметов и пистолетов до винтовок и взрывчатки. В апреле ФСБ проводила похожую спецоперацию. Тогда в 21 российском регионе удалось разоблачить 55 подпольных оружейников. В нелегальных мастерских обнаружили 222 единицы огнестрела отечественного и иностранного производства.
Пять человек погибли при столкновении иномарок на Алтае
Федеральное агентство новостей /
Пять человек погибли и один получил тяжелые травмы в автокатастрофе в Алтайском крае. На трассе у села Мартыново в Ельцовском районе на скорости лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Subaru, который после удара вспыхнул. Водители иномарок и три пассажира Nissan погибли на месте. Пострадавшую в ДТП девушку доставили в реанимацию Бийска. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей
pxhere.com /
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК компартии. Дата вступления в силу этой меры не уточняется. Жесткий курс на ограничение рождаемости Поднебесная взяла с середины 1970-х годов. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. Наказанием для родителей за нарушение этого правила были высокие штрафы, увольнение с госслужбы и даже исключение из рядов Коммунистической партии Китая. Несколько лет назад закон разрешил семьям иметь двоих детей. Теперь официальный Пекин снял и это ограничение. По итогам прошлого года население КНР составило миллиард 41 миллион человек.