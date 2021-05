Всемирный банк выделит Иордании 1,1 млрд долларов на восстановление экономики

Амман, 31 мая. Всемирный банк скорректировал программу экономической помощи Иордании, включив в нее дополнительные меры для восстановления экономики после пандемии коронавируса COVID-19 и борьбы с безработицей, в том числе среди женщин.

В настоящий момент королевство пытается перестроить свою экономику и сократить государственные субсидии, нарастив добычу и экспорт нефти. Существенная же часть текущих потребностей покрывается за счет иностранных грантов.

Jordan: The World Bank Group Adapts its Strategy to Support COVID-19 Response, Inclusive and Resilient Recovery, and Continued Reforms https://t.co/NAXklI3I3x

Положение усугубляется большим количеством сирийских беженцев и последствиями эпидемии. Ввиду этого Всемирный банк выделит дополнительно 1,1 миллиарда долларов на постройку трубопроводов и создание новых рабочих мест.

С начала 2020 года экономика Иордании сильно пострадала от пандемии, сократившись на 4,4%. К настоящему моменту безработица возросла до 24,7%, причем среди молодежи она достигает 50%.

#Jordan: More than 140,000 people lost their jobs following the health crisis. #Construction, #agriculture and retail are the sectors most affected. Youth and female unemployment has reached worrying levels. The unemployment rate is 24.7% pic.twitter.com/J6ttTSCKUR