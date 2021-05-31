Две фан-зоны откроются в Екатеринбурге к Евро-2020

Екатеринбург, 31 мая. Фан-зоны к чемпионату Европы по футболу организуют на территории стадиона «Екатеринбург Арена». Площадки предназначены для просмотра матчей.

Матчи Евро-2020 пройдут в период с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами из Бельгии, Дании и Финляндии. На стадионе «Екатеринбург Арена» организуют фан-зону со свободным входом, а также коммерческую, вход на которую будет осуществляться по билетам. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в департаменте информполитики региона.

Трансляции на территории второй фан-зоны будут осуществляться на протяжении всего турнира. В расписании же бесплатной фан-зоны указана встреча команд России и Финляндии.

Ранее сообщалось о публикации расписания матчей Евро-2020. Турнир начнется со встречи футболистов Турции и Италии, которая состоится в Риме 11 июня. Первый матч сборной России пройдет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.