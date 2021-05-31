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31 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Две фан-зоны откроются в Екатеринбурге к Евро-2020

Общество
Две фан-зоны откроются в Екатеринбурге к Евро-2020
wikipedia.org

Екатеринбург, 31 мая. Фан-зоны к чемпионату Европы по футболу организуют на территории стадиона «Екатеринбург Арена». Площадки предназначены для просмотра матчей.

Матчи Евро-2020 пройдут в период с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами из Бельгии, Дании и Финляндии. На стадионе «Екатеринбург Арена» организуют фан-зону со свободным входом, а также коммерческую, вход на которую будет осуществляться по билетам. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в департаменте информполитики региона.

Трансляции на территории второй фан-зоны будут осуществляться на протяжении всего турнира. В расписании же бесплатной фан-зоны указана встреча команд России и Финляндии.

Ранее сообщалось о публикации расписания матчей Евро-2020. Турнир начнется со встречи футболистов Турции и Италии, которая состоится в Риме 11 июня. Первый матч сборной России пройдет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.

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футбол евро-2020 сборные фан-зоны
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Все новости / Общество / Две фан-зоны откроются в Екатеринбурге к Евро-2020
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