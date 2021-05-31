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31 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+

Экономика
Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+
wikipedia.org  /  dragonoil.com/CC BY-SA 3.0

Москва, 31 мая. Котировки нефти демонстрируют рост благодаря оптимистическим прогнозам спроса на следующий квартал. Позитивным фактором также выступает ожидание переговоров ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 09:39 по московскому времени росли на 0,68%, до 69,19 доллара за баррель. Вместе с тем нефть сорта WTI дорожала на 0,74%, до 66,81 доллара за бочку.

По прогнозам аналитиков, рост спроса на нефть в ближайшее время будет опережать предложение, несмотря на возможное возобновление экспорта сырья Ираном. Заседание участников соглашения ОПЕК+ состоится 1 июня. Как ожидается, экспортеры не отступят от планов по постепенному сокращению ограничений до июля.

Руководитель АКРА Михаил Сухов ранее заявил, что стоимость нефти в 2021 году будет находиться на уровне 55-60 долларов за баррель. По его прогнозу, во втором полугодии спрос может опередить предложение.

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нефть brent wti ОПЕК+
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Все новости / Экономика / Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+
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