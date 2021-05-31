Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+

Москва, 31 мая. Котировки нефти демонстрируют рост благодаря оптимистическим прогнозам спроса на следующий квартал. Позитивным фактором также выступает ожидание переговоров ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 09:39 по московскому времени росли на 0,68%, до 69,19 доллара за баррель. Вместе с тем нефть сорта WTI дорожала на 0,74%, до 66,81 доллара за бочку.

По прогнозам аналитиков, рост спроса на нефть в ближайшее время будет опережать предложение, несмотря на возможное возобновление экспорта сырья Ираном. Заседание участников соглашения ОПЕК+ состоится 1 июня. Как ожидается, экспортеры не отступят от планов по постепенному сокращению ограничений до июля.

Руководитель АКРА Михаил Сухов ранее заявил, что стоимость нефти в 2021 году будет находиться на уровне 55-60 долларов за баррель. По его прогнозу, во втором полугодии спрос может опередить предложение.