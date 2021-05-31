Россиянам рассказали, как выбрать сладкую и полезную клубнику

Москва, 31 мая. Советы по выбору вкусной, полезной и безопасной клубники дала генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий.

Самая безопасная ягода — это та, которой не пришлось долго путешествовать и которую собрали полностью созревшей, отметила специалист. Особое внимание стоит обратить на запах: если клубника ароматная, значит — спелая, говорится на сайте Роскачества.

Также перед покупкой нужно посмотреть на хвостик ягоды. При длительном и неправильном хранении эта розетка из листочков в основании плода быстро жухнет.

Кроме того, качественная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнений. А вот лучшая клубника —та, которую собирали сразу в розничную упаковку и затем не перекладывали.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили противопоказания для употребления клубники. Так, ягода не рекомендована людям при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.