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31 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие»

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие»
mediapatriot.ru  /  Prt Scr / Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 31 мая. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале информационного партнерства с каналом «Правосудие».

Целями сотрудничества станут повышение правовой культуры среди россиян, юридическая защита граждан, а также укрепление правовой системы страны. Главный редактор канала «Правосудие» Вадим Маркович заявил, что это партнерство выведет ресурс на новый уровень качества. Он отметил, что в редакции постоянно работают над повышением квалификации сотрудников.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал, что «Правосудие» это СМИ нового типа. Он отметил, что оно воспитывает в читателях гражданственность и патриотизм. Столярчук выразил надежду на эффективное сотрудничество и добавил, что аудитория получит доступ к актуальному и качественному контенту, который создается профессионалами своего дела.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» и ИА REХ стали официальными партнерами. Сотрудники ИА REХ освещают события, происходящие не только в России, но и за рубежом.

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сотрудничество патриот правосудие
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Все новости / Общество / Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие»
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