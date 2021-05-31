Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие»

Санкт-Петербург, 31 мая. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале информационного партнерства с каналом «Правосудие».

Целями сотрудничества станут повышение правовой культуры среди россиян, юридическая защита граждан, а также укрепление правовой системы страны. Главный редактор канала «Правосудие» Вадим Маркович заявил, что это партнерство выведет ресурс на новый уровень качества. Он отметил, что в редакции постоянно работают над повышением квалификации сотрудников.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал, что «Правосудие» это СМИ нового типа. Он отметил, что оно воспитывает в читателях гражданственность и патриотизм. Столярчук выразил надежду на эффективное сотрудничество и добавил, что аудитория получит доступ к актуальному и качественному контенту, который создается профессионалами своего дела.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» и ИА REХ стали официальными партнерами. Сотрудники ИА REХ освещают события, происходящие не только в России, но и за рубежом.