Путин рассказал о стремлениях мужчин

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин объяснил, к чему стремятся мужчины.

По словам главы государства, мужской пол движется к самостоятельному преодолению всех трудностей. Президент сделал заявление во время разговора с уполномоченный по правам ребенка Анной Кузнецовой. Омбудсмен подчеркнула, что папы редко обращаются за помощью к государству.

«Да. Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности», — сказал Путин.

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