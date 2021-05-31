Свыше 3 млрд рублей привлекут для модернизации объектов системы отопления МО РФ

Москва, 31 мая. Модернизация объектов системы отопления Минобороны РФ будет проводиться в девяти регионах России. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, на данную задачу будет выделено свыше 3 миллиардов рублей внебюджетных средств. Министр обороны отметил, что за прошедшую зиму многие из регионов, в частности остров Русский, Приморье, Камчатка, Сахалин, пострадали от плохих погодных условий.

«Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 километров сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 миллионов рублей», — сообщил Шойгу.

Также рассматриваются предложения о заключении соглашений еще с девятью субъектами на «обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 километров сетей».

Ранее глава МО РФ сообщал, что главный музей ВС России в подмосковной Кубинке будет построен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.