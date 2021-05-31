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31 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Свыше 3 млрд рублей привлекут для модернизации объектов системы отопления МО РФ

Армия
Свыше 3 млрд рублей привлекут для модернизации объектов системы отопления МО РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 мая. Модернизация объектов системы отопления Минобороны РФ будет проводиться в девяти регионах России. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, на данную задачу будет выделено свыше 3 миллиардов рублей внебюджетных средств. Министр обороны отметил, что за прошедшую зиму многие из регионов, в частности остров Русский, Приморье, Камчатка, Сахалин, пострадали от плохих погодных условий.

«Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 километров сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 миллионов рублей», — сообщил Шойгу.

Также рассматриваются предложения о заключении соглашений еще с девятью субъектами на «обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 километров сетей».

Ранее глава МО РФ сообщал, что главный музей ВС России в подмосковной Кубинке будет построен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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минобороны рф шойгу модернизация
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Все новости / Армия / Свыше 3 млрд рублей привлекут для модернизации объектов системы отопления МО РФ
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