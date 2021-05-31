Пожар охватил исправительную колонию под Сыктывкаром

Сыктывкар, 31 мая. Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии подключились к борьбе с огнем на территории исправительной колонии №1 под Сыктывкаром.

Для тушения возгорания в производственном помещении на территории ИК в населенном пункте Верхний Чов привлечена пожарная автомашина Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии.

Как сообщили в управлении МЧС по Республике Коми, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 10:02 по местному времени. На месте также работают подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Причины происшествия устанавливаются.