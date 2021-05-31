Экспертиза выявила высокий уровень алкоголя в крови уральского стрелка

Екатеринбург, 31 мая. Содержание алкоголя в крови мужчины, устроившего стрельбу по прохожим на улице Бородина, составило от 1,15 до 1,17 промилле, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Примерно неделю назад екатеринбургский стрелок пристрастился к алкоголю, в результате чего от него ушла супруга. Длительное злоупотребление спиртным привело к трагическим последствиям, заявил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

В квартире злоумышленника обнаружили охотничий карабин «Вепрь», а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов, сообщал ФАН. В результате вооруженного нападения пострадали два человека: девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.