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31 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
13:41
Общество
Очередь из грузовиков скопилась на границе Приморья и Китая
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Экспертиза выявила высокий уровень алкоголя в крови уральского стрелка

  /   Обновлено: 31 мая 2021 13:03
Происшествия
Экспертиза выявила высокий уровень алкоголя в крови уральского стрелка
pixabay.com  /  tomwieden

Екатеринбург, 31 мая. Содержание алкоголя в крови мужчины, устроившего стрельбу по прохожим на улице Бородина, составило от 1,15 до 1,17 промилле, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Примерно неделю назад екатеринбургский стрелок пристрастился к алкоголю, в результате чего от него ушла супруга. Длительное злоупотребление спиртным привело к трагическим последствиям, заявил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

В квартире злоумышленника обнаружили охотничий карабин «Вепрь», а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов, сообщал ФАН. В результате вооруженного нападения пострадали два человека: девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.

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алкоголь екатеринбург стрелок кровь
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