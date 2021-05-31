Японские болельщики будут допущены на ОИ-2020 с отрицательным тестом на COVID-19

Токио, 31 мая. Зрителям из Японии разрешили посещать спортивные объекты ОИ-2020 при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Организаторы ОИ-2020 в Токио разрешили японским болельщикам посещать спортивные объекты во время турнира. Зрителям потребуется предъявить сертификат о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщили журналисты издания Yomiuri Shimbun. Кроме того, на турнир будут допущены вакцинированные от COVID-19 болельщики. Во время посещения спортивных объектов зрителям будет необходимо носить маски. Тестирование на COVID-19 потребуется пройти не более чем за семь дней до мероприятия, на которое куплен билет.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на ОИ-2020 под флагом ОКР.

Ранее стало известно, что организаторы ОИ-2020 хотят переложить коронавирусные риски на спортсменов. Каждый атлет подпишет специальный документ.