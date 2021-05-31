Рябков рассказал о подготовке повестки дня к саммиту Путина и Байдена

Москва, 31 мая. Повестки дня Российской Федерации и Соединенных Штатов к саммиту главы государства Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не совпадают.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, целый ряд сигналов, которые российская сторона озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут неприятны для США.

«Россия готова реагировать на любые вопросы с американской стороны в ходе саммита, в том числе по тематике прав», — подчеркнул Рябков.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от двусторонних контактов со странами — членами Евросоюза. По его словам, двусторонние контакты РФ с европейскими государствами вызывают противодействие со стороны Брюсселя.