Шойгу рассказал о подготовке к учениям «Запад-2021»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 14:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
13:41
Общество
Очередь из грузовиков скопилась на границе Приморья и Китая
13:41
Шоу-бизнес
«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой
Все новости
31 мая 14:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
13:41
Общество
Очередь из грузовиков скопилась на границе Приморья и Китая
13:41
Шоу-бизнес
«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой
Все новости

Шойгу рассказал о подготовке к учениям «Запад-2021»

Армия
Шойгу рассказал о подготовке к учениям «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 мая. Подготовка к учениям «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с белорусскими вооруженными силами, перешла в активную фазу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что маневры будут проходить на территории Западного военного округа РФ, а также в Белоруссии. Для обсуждения деталей учений в ВС РФ уже состоялись командно-штабные тренировки на различном уровне.

Также Шойгу указал, что данные военные мероприятия носят исключительно оборонительный характер.

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», — добавил глава Минобороны РФ.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев сообщал, что Вооруженные силы России и Белоруссии приступили к подготовке крупных совместных учений.

Вернуться назад

белоруссия минобороны рф шойгу запад-2021
Комментировать
Самое популярное
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 176575 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 158737 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 85462 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 69176 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53432 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Армия / Шойгу рассказал о подготовке к учениям «Запад-2021»
Рейтинг@Mail.ru