Шойгу рассказал о подготовке к учениям «Запад-2021»

Москва, 31 мая. Подготовка к учениям «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с белорусскими вооруженными силами, перешла в активную фазу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что маневры будут проходить на территории Западного военного округа РФ, а также в Белоруссии. Для обсуждения деталей учений в ВС РФ уже состоялись командно-штабные тренировки на различном уровне.

Также Шойгу указал, что данные военные мероприятия носят исключительно оборонительный характер.

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», — добавил глава Минобороны РФ.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев сообщал, что Вооруженные силы России и Белоруссии приступили к подготовке крупных совместных учений.