Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП

Екатеринбург, 31 мая. Задержанный за стрельбу с балкона примерно неделю назад пристрастился к спиртному. Из-за этого от него ушла жена.

Официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых сказал, что в результате происшествия как минимум семь машин получили повреждения. У них разбиты стекла, пули в колесах и на кузове.

В крови экс-полицейского Сергея Болкова оказалась большая доза алкоголя — примерно бутылка водки. В его квартире нашли охотничий карабин «Вепрь», а также большое количество гильз, неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя. В настоящее время стрелок находится в СИЗО.

В спецоперации по задержанию мужчины приняли участие около сотни полицейских. Из дома были эвакуированы 35 жильцов. В прошлом злоумышленник был прапорщиком. Его уволили из правоохранительных органов десять лет назад.

Болков в момент ЧП звонил в полицию с сообщением, что у него в квартире «восемь детей из ближнего зарубежья». Он уточнил, что собирается вести переговоры только по телефону, а не через дверь. Также гражданин потребовал «нормальных офицеров», сообщал ФАН.