Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов. Правительство сейчас занимается этим вопросом, заявили в Кремле.

В Кремле также отметили отсутствие необходимости искать виновных в данной ситуации. Это экономическая жизнь, при возникновении диспропорции она выравнивается, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее выступил за то, чтобы представители отечественной металлургической отрасли возвратили крупные денежные суммы в бюджет государства. По его мнению, предприятия нарастили доходы, воспользовались ситуацией с ростом цен на внутреннем рынке, но не выплатили необходимые деньги в бюджет.