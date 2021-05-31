Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Москва, 31 мая. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщается, министры обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. В частности, речь шла о районах республики, в которых выполняют задачи военнослужащие российского миротворческого контингента.

Ранее главы военных ведомств России и Армении уже проводили переговоры на данную тему. Помимо этого, как указывали в Минобороны РФ, Шойгу и Арутюнян говорили о вопросах, представляющих взаимный интерес.