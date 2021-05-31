Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Депутаты Госдумы РФ Виталий Милонов, Сергей Боярский, а также спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров стали лидерами по итогам праймериз «Единой России» в Петербурге.

Накануне «Единая Россия» завершила предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. Сейчас идет подсчет голосов.

Петербургский парламентарий Макаров получил 159,8 тыс. голосов избирателей. Депутат Боярский — 156,5 тысяч. Виталий Милонов набрал 21,9 тыс. голосов по Южному округу.

Ранее стало известно, что российский биатлонист и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин попал в топ-3 на праймериз «Единой России» в Свердловской области.