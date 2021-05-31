В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники

Севастополь, 31 мая. Рост цен на иностранную технику может поспособствовать улучшению обстановки на внутреннем рынке.

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации поделились предварительной оценкой, согласно которой в стране должен произойти рост в сфере производства техники. В ведомстве это связывают с подорожанием импортных изделий.

Как передает ТАСС, повышение стоимости иностранной техники и электроники может простимулировать российских производителей. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Шпак уточнил во время форума «Интеллект машин и механизмов», что глобальный тренд на ценовой рост может создать хорошие условия для внедрения продуктов собственного производства и наращивания инвестиций в российские инициативы. Ранее представители министерства предложили закрывать половину затрат, если осуществляется переход на электронику российского производства.