Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре

Самара, 31 мая. Пассажирский лайнер авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Борт следовал рейсом Екатеринбург — Ростов-на-Дону.

Пассажиры самолета в настоящий момент ожидают вылета в здании воздушной гавани Самары. Лайнер приземлился в 07:06 по местному времени. Причины неисправности пока уточняются.

Boeing-777, следовавший рейсом Южно-Сахалинск — Москва, также совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика низкого давления в левой стойке шасси, сообщал ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.