Алена Водонаева удивила фанатов фото без нижнего белья

Москва, 31 мая. Блогер и ведущая Алена Водонаева удивила поклонников откровенными снимками, на которых она позирует полуобнаженной. Поклонники пришли в восторг от нежных фотографий.

Знаменитость запечатлена на кадрах практически голой: на ней только прозрачный корсет, заполненный цветами сирени. Интимные места блогер спрятала за букетами.

«Воскресным вечером можно и такой контент», — написала Водонаева на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров 38-летней ведущей, которая продемонстрировала свою идеальную фигуру. Пройти мимо таких откровенных фотографий интернет-пользователи не смогли и оставили сотни комментариев со словами восхищения.

«Это лучший фотосет, который я видела. Так приятно смотреть, так органично. Вы великолепны, Алена»; «Очень красивая съемка, а главное — выглядит нежно и не вульгарно!»; «Сказать восторг — ничего не сказать! Как же идет вам! Рассматриваю до деталей! Вы дали новую жизнь сирени в моих глазах», — отметили подписчики, восхищенные снимками Водонаевой без нижнего белья.

Более месяца назад у Водонаевой были проблемы со здоровьем. Телеведущая перенесла микроинсульт.