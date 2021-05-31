Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»

Москва, 31 мая. Управление ФСБ России по Брянской области представило архивные документы, содержащие информацию о нацистском концлагере «Дулаг-142», что находился в СССР.

Этот концентрационный лагерь был одним из крупнейших на территории Советского Союза. Здесь погибли десятки тысяч людей. В документах рассказывается, какие зверства творили немецкие каратели.

По масштабам жестокости и убийств «Дулаг-142» превосходит даже печально известный «Бухенвальд», где за девять лет погибли 56 тысяч человек. Жертвами нацистов в лагере «Дулаг-142» всего за два года стали более 40 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект центра изучения истории войны. Ответственность за выполнение была возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.