Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР

Киров, 31 мая. Журналистка Мария Бутина победила на праймериз партии «Единая Россия».

Она набрала 27,5 тысячи голосов в Кировской области. Итоги предварительного голосования к осенним выборам в Госдуму опубликовали на сайте ЕР. Журналистка в Telegram поблагодарила граждан за оказанное доверие.

«Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, — это мое однозначное обещание…» — написала Бутина.

Ранее стало известно о победе в праймериз телеведущего Евгения Попова. Он выдвигался по Кунцевскому одномандатному округу в Москве.