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31 мая 12:35
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новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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Жители Читы спасли запертую на балконе собаку

Общество
Жители Читы спасли запертую на балконе собаку
pixabay.com

Чита, 31 мая. Неравнодушные читинцы спасли с балкона пятого этажа брошенную в запертой квартире собаку.

Животное несколько суток лаяло на балконе и выло, привлекая внимание прохожих. Местные жители обратились в полицию и МЧС, однако спасатели и правоохранители ответили, что это не их компетенция. Тогда соседи собрали необходимую для заказа автовышки сумму и самостоятельно сняли собаку с балкона.

Оказалось, что в квартире также заперты истощенные животные. Кошку извлекли через форточку, собаке в квартиру забросили еду и воду. Во время операции спасения присутствовал участковый. Животные с сильным истощением в настоящее время находятся под наблюдением ветеринаров.

Во Всеволожске мужчина спас домашнего кота из болота, сообщал ФАН. Животное вызволил автомобилист, который проезжал мимо болот недалеко от деревни Красная горка.

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