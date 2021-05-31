Жители Читы спасли запертую на балконе собаку

Чита, 31 мая. Неравнодушные читинцы спасли с балкона пятого этажа брошенную в запертой квартире собаку.

Животное несколько суток лаяло на балконе и выло, привлекая внимание прохожих. Местные жители обратились в полицию и МЧС, однако спасатели и правоохранители ответили, что это не их компетенция. Тогда соседи собрали необходимую для заказа автовышки сумму и самостоятельно сняли собаку с балкона.

Оказалось, что в квартире также заперты истощенные животные. Кошку извлекли через форточку, собаке в квартиру забросили еду и воду. Во время операции спасения присутствовал участковый. Животные с сильным истощением в настоящее время находятся под наблюдением ветеринаров.

Во Всеволожске мужчина спас домашнего кота из болота, сообщал ФАН. Животное вызволил автомобилист, который проезжал мимо болот недалеко от деревни Красная горка.