Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске

Очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшаяся в Сочи, длилась целых три дня, с 28 по 30 мая, но официальная информация о содержании бесед двух президентов — а главам Российской Федерации и Республики Беларусь, по их собственным словам, «было о чем поговорить» — оказалась весьма дозированной.

Хотя и очередной кредитный транш для Минска в 500 млн долларов, и новые российские авиамаршруты для «Белавиа», и ввод в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС, и другие озвученные темы, несомненно, важны и нужны, но обсуждать их сперва в течение пяти с лишним часов вечером 28 мая? Не президентского уровня это дело, согласитесь.

Возможно, ключ к разгадке этой ситуации лежит в неформальном общении 29 мая, когда президент России совершил со своим белорусским коллегой и его младшим сыном Николаем прогулку на яхте, а также в купании «Батьки» в Черном море 30 мая. Судя по этим фактам, возвращаться в Белоруссию ее президент демонстративно не торопился: все, мол, под контролем…

Кроме того, известно, что из Минска его борт вылетел в полдень 28 мая, на место назначения прибыл около трех часов дня, а встреча двух президентов началась еще через три часа. За это время Путин успел провести оперативное онлайн-совещание Совета Безопасности, темой которого была заявлена стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

Можно ли обнаружить здесь некую — скажем, символическую — связь с прилетом в Сочи Лукашенко и последующей программой его визита? Поскольку Путин специально поздравил с профессиональным праздником наших пограничников, а «границы России нигде не заканчиваются», эта связь выглядит не просто возможной, но и вполне очевидной.

Кстати, в Белоруссии в тот же день проходила очная встреча глав правительств стран Содружества Независимых Государств под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина (поэтому он не принимал участия в заседании Совбеза) — и президента России, судя по всему, оперативно информировали о ходе этой встречи.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Конечно, post hoc non est propter hoc. Но если попытаться из наличных у нас элементов сложить пазл этой встречи в целом, необходимо будет взять несколько более широкий ракурс событий — и с точки зрения геополитического пространства, и с точки зрения исторического времени.

Судя по непрерывно длящейся с августа прошлого года массированной атаке коллективного Запада против «последнего диктаторы Европы», в Белоруссии задумывалось повторить украинский сценарий Евромайдана с захватом власти «прокси»-наемниками. Правда, не «красно-черными», как в Киеве, а, с учетом местной специфики, «бело-чырвона-белыми» (БЧБ).

Пока на практике у наших «партнеров» получается совсем иной спектакль — скорее, по венесуэльскому сценарию. С той разницей, что дело происходит не просто у самых границ России, а практически внутри нашей страны: в рамках Союзного государства и ЕАЭС, как известно, предусмотрено свободное перемещение людей, товаров и финансов. Прорвись в Минске к власти БЧБ-активисты, все это пришлось бы срочно отменять, в авральном режиме закрывая гигантскую дыру, возникшую в периметре национальной безопасности. Конкретные сценарии здесь нет смысла рассматривать, но вполне достаточно представить себе нынешнюю «незалежную», возведенную в степень Чечни 1990-х.

Но Республика Беларусь, во многом благодаря многолетней финансово-экономической поддержке со стороны России, не переживала всех прелестей «рыночных реформ», там нет дикого социального неравенства, а потому нет ни олигархов, озабоченных судьбой своих активов внутри страны и за рубежом, ни критической массы протестного населения. В общем, с минским Евромайданом не срослось, но угроза остается — ведь самих задач «убрать Лукашенко» в Белоруссии и «убрать Путина» в России никто для коллективного Запада не отменял. А потому тамошние действующие лица и исполнители пытаются уже всякое лыко вставлять в строку. Даже такое сомнительное, как «дело Протасевича».

Про арест 23 мая в аэропорту Минска экс-редактора экстремистского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги уже сказано и будет еще сказано предостаточно. Сейчас глобальные масс-медиа и западные политики преподносят его в качестве «беспрецедентного акта государственного пиратства». Хотя и вынужденная посадка в аэропорту Минск-2 якобы заминированного самолета рейса FR 4978 компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, и арест на территории суверенного государства лиц, подозреваемых там в терроризме, — вполне общепринятая практика. Теперь возник прецедент их совмещения, только и всего.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Но реакция на этот прецедент со стороны коллективного Запада лишний раз подтверждает, что потенциальную «белорусскую дыру» надо закрывать, а угрозу ее возникновения устранить, — и чем быстрее, тем лучше. А как этого добиться? Проще и надежнее всего — полной интеграцией Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что такая интеграция необходима, но поглощения его страны Россией он в качестве президента Белоруссии не допустит. Похоже, эта позиция в нынешних условиях полностью изжила себя, превратившись в политический анахронизм и утопию. Вопрос только в «дорожной карте» и гарантиях для самого «батьки». Не исключено, что в Сочи 28–30 мая 2021 года Александр Григорьевич получил и то, и другое. Sapienti sat.