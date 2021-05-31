Политолог Евстафьев рассказал, кто может стать двойником Байдена на саммите с Путиным

Москва, 31 мая. Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал конспирологические теории о подменах на встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Главам государства не о чем говорить, убежден эксперт. Вместо двух президентов в Женеве действительно могут собраться их двойники, о чем и говорится в различных теориях, подчеркнул политолог. По словам Евстафьева, в реальности это было бы неплохим ходом. Эксперт опасается за безопасность собеседников. У Байдена много проблем, поскольку он стал костью в горле для американских элит.

«Может быть, мы когда-нибудь узнаем, кто там встречался. Хотя воспроизводить шутки Владимира Владимировича может только Владимир Владимирович. Не думаю, что двойник на это способен. А Байдена может сыграть любой. Даже Безруков», — подчеркнул политолог.

Однако медийный эффект от саммита очень важен. Даже анонс встречи заставил нервничать всех, начиная «от бывшего председателя колхоза и заканчивая нашими великими китайскими соседями», добавил Евстафьев.

Ранее Байден рассказал, какую тему хотел бы поднять в разговоре с Путиным. По словам американского президента, это соблюдение прав человека, передает «Национальная служба новостей».