В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19

Москва, 31 мая. Уколы ботоксом не следует сочетать с прививкой от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Такая рекомендация касается вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным в центре «Вектор». Инъекции ботокса лучше начинать делать через месяц после получения второй дозы вакцины, объяснили в ведомстве.

Врач Евгений Комаровский ранее посоветовал женщинам, кормящим грудью, не бояться вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, официальных запретов на проведение процедуры для кормящих матерей пока не вводили.