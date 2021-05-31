Владивосток, 31 мая. Торжественный митинг по случаю открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2021» состоялся в расположении бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Состязаться за право представлять Россию на международном этапе «Морского десанта» будут «морские котики» Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Об этом сообщается на информационном портале «Контингент».

Замкомандующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Шарагов утверждает, что в рамках конкурса военнослужащие не только покажут свое мастерство, но также приобретут новый опыт. Российский военачальник пожелал участникам «Морского десанта» честной борьбы и справедливой победы.

Сам конкурс будет проходить в три этапа. Военнослужащим предстоит пройти полосу препятствий, «тропу выживания» и эстафету. На первом этапе жюри определит лучшее отделение, на втором и третьем — лучший взвод. Состязания пройдут на трех полигонах в Приморье в период с 1 по 10 июня.

Российские военнослужащие постоянно демонстрируют отличную военную выучку — ранее курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко установили мировой рекорд скорости на трассе в рамках конкурса Армейских международных игр «Безопасная среда».