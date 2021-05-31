Писатель и историк Ян Левин умер на 40-м году жизни

Санкт-Петербург, 31 мая. Известный бизнесмен, историк и писатель из Ярославля Ян Левин скончался на 40-м году жизни. Перед смертью он находился в больнице Санкт-Петербурга.

Недавно писатель вместе с семьей переехал из Ярославля в Северную столицу. У него остались супруга и трое детей. В предварительной причине смерти указали коронавирусную инфекцию.

Левин попал в больницу 25 мая. Его подключили к аппарату ИВЛ, перевели в реанимацию, рассказали РИА Новости близкие писателя. Вчера он скончался в стационаре.

До этого сообщалось, что американский исполнитель поп и кантри Би Джей Томас умер в 78 лет. Он скончался 29 мая. Композиции артиста выходили в лидеры хит-парадов США.