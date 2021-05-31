Евгений Пригожин затронул проблему исчезновения памятников в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Все новости
31 мая 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Все новости

Евгений Пригожин затронул проблему исчезновения памятников в Петербурге

Политика
Евгений Пригожин затронул проблему исчезновения памятников в Петербурге
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 31 мая. Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена на запрос от издания Live 24 о судьбе Конюшенного ведомства. Редакция обратилась к Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с проектом по переоборудованию здания в апарт-отель.

По словам предпринимателя, Конюшенное ведомство должно оставаться в своем историческом облике. Со зданием ничего не делалось на протяжении 20 лет, и ничего не происходит сейчас, отметил Пригожин. Он также обратил внимание на проблему исчезновения памятников в Петербурге.

«Конюшенное ведомство, безусловно, должно оставаться строго в своем историческом облике. А то, что там ничего не делалось 20 лет — не самое главное, там ничего не происходит и сейчас. Только баннеры меняют и то с опозданием на несколько лет. Так наши дети уже могут не доглядеться определенного количества памятников. Слава Богу, хоть Эрмитаж останется», — сказал Пригожин.

Ранее бизнесмен предложил петербургским властям выставить Конюшенное ведомство на торги. По мнению Пригожина, так город сможет остановить трагическое разрушение памятника.

Вернуться назад

пригожин смольный конюшенное ведомство
Комментировать
Самое популярное
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 174059 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 155495 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 84913 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 67337 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53153 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Политика / Евгений Пригожин затронул проблему исчезновения памятников в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru