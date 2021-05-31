Евгений Пригожин затронул проблему исчезновения памятников в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена на запрос от издания Live 24 о судьбе Конюшенного ведомства. Редакция обратилась к Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с проектом по переоборудованию здания в апарт-отель.

По словам предпринимателя, Конюшенное ведомство должно оставаться в своем историческом облике. Со зданием ничего не делалось на протяжении 20 лет, и ничего не происходит сейчас, отметил Пригожин. Он также обратил внимание на проблему исчезновения памятников в Петербурге.

«Конюшенное ведомство, безусловно, должно оставаться строго в своем историческом облике. А то, что там ничего не делалось 20 лет — не самое главное, там ничего не происходит и сейчас. Только баннеры меняют и то с опозданием на несколько лет. Так наши дети уже могут не доглядеться определенного количества памятников. Слава Богу, хоть Эрмитаж останется», — сказал Пригожин.

Ранее бизнесмен предложил петербургским властям выставить Конюшенное ведомство на торги. По мнению Пригожина, так город сможет остановить трагическое разрушение памятника.