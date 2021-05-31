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Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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31 мая 12:34
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новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Все новости

Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство

Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Global Look Press  /  Cindy Yamanaka / ZUMAPRESS.com

Чита, 31 мая. Родители семьи Гепаловых собрали необходимую сумму на лечение малыша. Таким образом ребенок, страдающий редким генетическим заболеванием, получит необходимый препарат.

Мать мальчика сообщила, что спасительное лекарство для их сына будет закуплено. Она заявила о закрытии сбора средств. Недостающие 115 млн рублей перевел главный акционер компании «Удоканская медь» Алишер Уcманов.

"Мы так долго к этому шли! И это свершилось! Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и помогал нам в нашей сложной борьбе!» — написала Светлана в своем Instagram.

Ребенку поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). При этом заболевании постепенно отказывает вся мускулатура, и утрачиваются моторные функции. Специалисты отмечают, что мальчик может перестать двигаться или дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения этой болезни. Их следует принимать на протяжении всей жизни, а лечение обходится в миллионы рублей.

Ранее сообщалось, что ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера. Первые клинические испытания препарата показали, что он замедляет когнитивное снижение у пациентов.

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ребенок лекарство хорошие новости россии спинальная мышечная атрофия
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Все новости / Общество / Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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