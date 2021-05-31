Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство

Чита, 31 мая. Родители семьи Гепаловых собрали необходимую сумму на лечение малыша. Таким образом ребенок, страдающий редким генетическим заболеванием, получит необходимый препарат.

Мать мальчика сообщила, что спасительное лекарство для их сына будет закуплено. Она заявила о закрытии сбора средств. Недостающие 115 млн рублей перевел главный акционер компании «Удоканская медь» Алишер Уcманов.

"Мы так долго к этому шли! И это свершилось! Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и помогал нам в нашей сложной борьбе!» — написала Светлана в своем Instagram.

Ребенку поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). При этом заболевании постепенно отказывает вся мускулатура, и утрачиваются моторные функции. Специалисты отмечают, что мальчик может перестать двигаться или дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения этой болезни. Их следует принимать на протяжении всей жизни, а лечение обходится в миллионы рублей.

Ранее сообщалось, что ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера. Первые клинические испытания препарата показали, что он замедляет когнитивное снижение у пациентов.