Власти Колумбии вводят режим ЧП из-за протестов, пока медицинская система переживает коллапс

Президент Дуке ввел в стране чрезвычайное положение, назвав его «военной помощью полиции». Как на это среагировала оппозиция, может ли это завершить политический кризис и в чем причина такой жесткой реакции — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает, как власти Колумбии, чтобы справиться с кризисом, используют армию против беспокойных граждан.

Федеральное агентство новостей /

Дуке вводит чрезвычайное положение

Прошел уже месяц с начала колумбийских протестов. Власти успели 27-28 мая пережить серьезный политический кризис — рассматривалась отставка министра обороны Диего Молано.

Федеральное агентство новостей /

Но в итоге министр не просто сохранил свой пост, но и двинул в ответ войска — армия Колумбии начала переброску дополнительных армейских и полицейских подразделений в наиболее активно бунтующие города и департаменты Колумбии.

Старт этому был положен кровавыми событиями 28 мая в городе Кали, департамент Валье-дель-Каука. Сотрудник прокураторы пришел на блокпост, устроенный демонстрантами. Те его не пропустили, он схватился за пистолет и пристрелил двух человек. Бросился бежать — догнали и линчевали.

В последующем крайне ожесточенном столкновении пострадали более 60 человек; из них 11, а по другим данным — 13 человек были убиты. Бои между демонстрантами и полицией сопровождались нападениями, вандализмом, грабежом и поджогами.

29 мая президент Иван Дуке подписал указ №575, согласно которому переброска дополнительных воинских контингентов на помощь национальной полиции осуществлялась в следующих департаментах и городах страны — Каука, Валье-дель-Каука, Нариньо, Уила, Северный Сантандер, Путумайо, Какета и Расаральдо,

А также в городах — Кали, Буэнавентуре, Пасто, Ипиалесе, Попаяне, Юмбо, Буге, Пальмире, Букараманге, Перейре, Мадриде, Факатативе и Нейве. Военные, согласно новому указу, координируют помощь полиции — Дуке «дошел до триариев», пустив в ход наиболее крепкие силовые подразделения. В город Кали было направлено дополнительно 7 тысяч военных на помощь местной полиции.

Федеральное агентство новостей /

Роль военных в подавлении протестов и милитаризация городов и департаментов не укрылись от внимания оппозиции.

«Этот указ, помимо того, что он не решает проблему, является неконституционным:

1. Нарушает принцип территориальной автономии;

2. Военные действия получают приоритет по сравнению с полицейскими во время внутренних беспорядках.

3. Неизбирательное применяется комендантский час.

4. Де-факто вводит меры шокового воздействия, но избегает конституционного контроля», — написала у себя в Twitter депутат парламента Хуанита Гобертус.

Este decreto, además de no resolver el problema, es inconstitucional:



1. Viola autonomía territorial

2. Prioriza acción militar sobre policial en disturbios internos

3. Uso indiscriminado de toque de queda

4. De facto toma medidas de conmoción pero evita control constitucional pic.twitter.com/tUzfBRhAfb — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 29, 2021

Реальный смысл приказа стал ясен довольно быстро: Дуке ввел чрезвычайное положение в очагах беспорядков, открыто выразив поддержку Диего Молано, который всегда выступал за жёсткое подавление протестов.

Федеральное агентство новостей /

«Вчера вечером правительство объявило в чрезвычайное положение. Оно только изменило это название на «военную помощь», чтобы избежать контроля конституционного суда и ущерба международному имиджу страны, который и без того непоправим», — написал у себя в Twitter бывший министр внутренних дел Хуан Фернандо Кристо.

Anoche el gobierno decretó la Conmoción Interior. Solo cambió su nombre por “asistencia militar” para evitar el control de constitucionalidad de la Corte y el daño internacional al país,que ya es irreparable. No se les puede desconocer que son expertos para cambiar nombres. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) May 29, 2021

Впрочем, пока что даже войска не могут помешать протестующим блокировать дороги и региональные трассы, что повсеместно происходит в департаменте Кундинамарка. С другой стороны, решительные действия Дуке привели к пока еще слабой мобилизации его сторонников, которые сейчас проводят марши в поддержку мира и предпринимателей, например, в городе Медельин.

Однако вряд ли все эти меры сделают Дуке популярным. В настоящий момент, президент стал «токсичным активом» для своей партии «Демократический центр». Рейтинг его политики опустился ниже 20%.

Федеральное агентство новостей /

Власти могут оказаться заложниками жесткого курса, который дополнительно ударит по их рейтингу. И тогда возникнет вопрос — будут ли забастовщики вести переговоры с настолько непопулярным президентом?

Согласно правозащитной организации Twmblores, по состоянию на 27 мая с начала демонстраций 28 апреля были убиты 43 человека, смерть еще 27 расследуется.

Aca les presentamos la infografía de nuestro comunicado de prensa del día de hoy. Hacemos un llamado para que el gobierno permita la visita de la @CIDH. pic.twitter.com/ze3O81Ix3t — Temblores ONG ???? (@TembloresOng) May 29, 2021

Несгибаемый борец с наркотиками сеньор Урибе

Бывшему президенту Колумбии Альваро Урибе каким-то непостижимым образом не везет с легкомоторной авиацией. То над Майами пролетит самолет с растяжкой, где его обвиняют в массовых убийствах, а то вот на островах Сан-Андрес полиция перехватит 446 кг кокаина на борту — и неожиданно всплывет имя Урибе.

wikipedia.org / CC BY-SA 2.0

Самолетом, зарегистрированным под номером N 722KR, управлял некий Хуан Кадена, который был напарником, правой рукой и бизнес-партнером Самуэля Давида Катаньо. Это имя поставило все на свои места — сеньор Катаньо был пилотом картеля Синалоа, и посидеть в тюрьме. А кроме того, Другой же ипостасью дона Самуэля было тесное знакомство с экс-президентом Урибе и действующим президентом Иваном Дуке, — он был их личным пилотом и часто перевозил их на самолете во время предвыборных кампаний. Более того, Катаньо вложил более 5 тысяч долларов в предвыборную компанию Урибе — весьма немалые деньги по меркам Колумбии.

К счастью для Урибе, его доверенный спутник погиб в 2019 году, — разбился в своем самолете где-то над джунглями Гватемалы, перевозя груз кокаина для картеля Синалоа. Сейчас в суде города Боготы слушается его дело — обвинение связывает его с ультраправыми «Объединенными силами самообороны Колумбии» (AUC), участии в убийствах местных жителей, давлении на свидетелей, сотрудничестве с наркокартелями.

И каждое такое упоминание может ухудшить положение сеньора Урибе. Что не нужно ни ему, ни его адвокатам, весьма умело защищающим своего клиента. Он, весьма вероятно, не сядет в тюрьму. В прошлом Урибе почти что предоставил США еще семь военных баз в Колумбии. В будущем такие политики еще могут потребоваться верхушке страны.

Медицинский коллапс

Колумбия обновила 28 мая очередной рекорд смертности от COVID-19. Согласно официальным данным Минздрава, за день регистрируется более 20 тысяч новых случаев.

«19.661 вылечилось

20.494 новые случаи

540 умерли

Смертей: 86.358

ПЦР положительные: 49.511

Антитела: 36.847

Всего:

3.141.549 вылечилось

3.363.061 случаев

87.747 умерло

16.878.897 протестированы

122.809 активных случаев»

#ReporteCOVID19 29 de mayo:



19.661 recuperados

20.494. nuevos casos

540 fallecidos



Muestras: 86.358

PCR: 49.511

Antígeno: 36.847



Total:



3.141.549 recuperados

3.363.061 casos

87.747 fallecidos

16.878.897 muestras procesadas

122.809 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/etWjzC5qin — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021

Больше всего людей умерло в столице Боготе (130 человек), департаментах Антьокия (71) и Валье-дель-Каука (52). Эти же департаменты лидируют по уровню выявленных новых случаев заболевания.

Несколько лучше проходит прививочная компания, которая каждый раз обновляет рекорды. Если 29 мая было зафиксировано 250079 вакцинаций, то уже 30 мая — 313163 применений вакцины — рост на 25% за сутки. На сегодняшний момент в Колумбии были использованы 9 661 266 доз разнообразных вакцин от COVID-19.

«Отчет о деятельности по вакцинации в Колумбии, по состоянию на 28 мая 2021 года:

Получили первую дозу — 9 348 103 человек.

Полностью вакцинированы — 3 239 798 человек»

Informe de actividad de #vacunación en Colombia????????, con corte al 28 de mayo de 2021, 11:59 p.m.



✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/0uN7O1iINu — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 29, 2021

По плану правительства в этом году 70% населения будут полностью привиты. Страна успела получить более 14 миллионов доз вакцин производства фирм Pfizer, Sinovac и Astrazeneca. Судя по темпам вакцинации, властям вполне по силам реализовать свой план. На фоне успешной вакцинации и политического кризиса может забыться произошедший коллапс медицинской системы. Особенно, если добиться в ближайшие дни снижения уровня смертности.

От полиции не защитят ни аниме, ни кокаин

Пока колумбийское правительство и оппозиция сводили счеты друг с другом, криминальный мир жил своей жизнью.

24 мая в ходе совместной операции колумбийская армия и ВМФ захватили в Нуки, департамент Чоко, 776 кг марихуаны. Груз принадлежал тихоокеанскому отделению крупнейшего наркокартеля страны «Клан дель Гольфо». По предварительной версии, его должны были доставить в Центральную Америку, но дальнейший его путь неизвестен.

В тот же день в городе Лорика, департамент Кордова, полицией был схвачен боевик «Клана дель Гольфо» по кличке «Тути». 28-летний наркобосс был обладателем многих криминальных талантов: занимался рэкетом, был главой банды наемных убийц картеля и организовал в своем и в близлежащих муниципалитетах торговлю наркотиками. Его арест обойдется казне «Клана дель Гольфо» в пару миллионов долларов ежегодно. Пусть недолго, но десятки тысяч людей вздохнут спокойно.

Впрочем, жестокие преступления готовы совершать не только боевики картелей. В городе Барранкилья, департамент Атлантико, полиция схватила 26 мая трех человек, которые угрожали сжечь приход «священника-педофила», если он не заплатит им 4 тысячи долларов выкупа. По словам шантажистов, у них было видео с 14-летним подростком, которого растлил священник.

Святой отец удивился обвинениям и обратился в полицию. Ему выдали необходимую сумму, которой он и расплатился с вымогателями. Задержали банду прямо на месте. Как потом выяснилось, шантажисты использовали в качестве «порно-улики» детское аниме Dragon Ball Z.

flickr.com /

В Испании 28 мая был задержан разыскиваемый Интерполом колумбийский киллер по прозвищу «Ребенок». На счету наемника из организации «Саммит» более 100 убитых. Колумбия разыскивала его более 15 лет, пока он скрывался где-то в Европе, предположительно в Испании.

Криминальная структура засветилась в общенациональном масштабе 5 мая этого года — ее боевики, по мнению следствия, стоят за убийством в городе Перейра мирного демонстранта Лукаса Вильи. Вилья был убит восемью выстрелами с близкого расстояния. Как считает полиция, «Саммит» входит в структуры местных наркокартелей из департамента Рисаральда. Тонкость в том, что они по всей видимости входят в состав мексиканских картелей Синалоа или подчинены его союзнику картелю «Растрохос».

История любит пошутить: когда-то колумбийцы помогли окрепнуть и заматереть мексиканским наркокартелям. Потом суперкартели из Медельина и Кали были разгромлены, а за контроль над кокаиновым рынком сражались сотни наркобанд, из которых победителем вышел наркокартель «Клан дель Гольфо». Но даже он не смог подмять под себя всех. И теперь в страну вошли мексиканцы. Опасный противник и потенциально страшная головная боль для всей колумбийской нации.