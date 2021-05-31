В России стартует первая программа чартерных авиарейсов на Сахалин

Южно-Сахалинск, 31 мая. Первую чартерную программу на Сахалин запустят 4 июля 2021 года, рассказал гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура.

Сообщается, что чартеры полетят из Москвы. В рамках программы рейсы будут осуществляться раз в неделю по субботам. Постановление о субсидировании чартерных рейсов ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Это открывает широчайшие возможности по разлетке по всей России, из центральной России можно будет посетить самые отдаленные уголки», — подчеркнул Демура.

Запуск такой программы сократит стоимость отдыха на Сахалине в 1,5-2 раза. Стоимость туров будет начинаться от 45 тыс. рублей.

Перечень субсидируемых направлений поручили определить Ростуризму. Согласно принятому постановлению, туркомпаниям возместят 50% затрат на организацию чартера.