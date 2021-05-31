Процесс проверки домашних заданий российских школьников планируют автоматизировать

Москва, 31 мая. Проверку домашних заданий учащихся российских школ планируют автоматизировать. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что внедрение цифровой образовательной среды даст возможность выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьников. По словам главы министерства Сергея Кравцова, такая мера играет особую роль в обеспечении поддержки педагогов.

В Минпросвещения ранее рассказали о планах начать новый учебный год в российских школах в традиционном формате. Однако соответствующее решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации.