Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада

Отключение России от SWIFT станет в моменте для страны репутационным и экономическим шоком. Этого и добиваются многие из наших недальновидных западных партнеров. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Санкционная спираль»

Система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Об этом заявил в директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего, из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — напомнил он

При этом Биричевский заметил, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя.

ФБА «Экономика сегодня» /

«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — заявил РИА Новости Биричевский.

Он напомнил, что на случай отключения от SWIFT РФ разрабатывает аналог этой системы.

Санкционная бомба

Как отметил Андрей Лобода, перспективы экономического и политического давления стран Запада на Россию безграничны и они, очевидно, будут продолжаться вечно, развиваясь по спирали. И в советский, и в современный период до 2014 года наша страна находилась под очень серьезными ограничениями. Сегодня санкционная риторика по сравнению, например, с 30-летней давностью очень заметна. Идет настоящая мировая информационная война, а капитализация российских публичных компаний, включая банковский сектор, в мирное время могла бы быть выше в 1,5–2 раза.

«Во второй половине весны, казалось бы, никаких информационных намеков в части отключения России от SWIFT не было. Однако позиция Дмитрия Биричевского из МИД мне очень близка. Повод найдется всегда, и «обкатать» новую санкционную информационную бомбу можно и через пресс-офисы первых лиц западного мира, и на заседаниях ООН», — пояснил Андрей Лобода.

По его словам, отключение России от SWIFT станет в моменте для страны репутационным и экономическим шоком. Этого и добиваются многие из наших недальновидных западных друзей и партнеров.

ФБА «Экономика сегодня» /

«В первую очередь я вижу угрозу репутации России как деловой страны, ее восприятию как токсичной для международного бизнеса. Репутация крупных участников западной финансовой индустрии также будет под ударом. SWIFT — это частная компания с очень впечатляющей длинной историей, она объединяет более 11 тысяч ведущих участников рынка, включая российские кредитные организации. Российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) запущена почти пять лет назад и должна набирать серьезную высоту. На российском платежном рынке очень эффективно запустилась система «Мир». SWIFT — это в первую очередь скорость транзакций, эта система упрощает и ускоряет переводы. Без доступа банков к этой системе платежи будут идти до трех дней», — добавил Андрей Лобода.

Цифровой рубль

По его словам, Запад всегда аккуратно и досконально оценивает все риски от санкционных нововведений. Любой шокирующий шаг может ударить по европейскому бизнесу. Россия очень мало торгует с США, а вот ЕС — крупнейший деловой партнер России. В «доковидный» 2020 год торговый оборот РФ и с ЕС достигал почти 300 млрд долларов. Сегодня около 38% внешнеторгового оборота России приходится на страны Евросоюза.