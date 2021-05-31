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31 мая 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
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Российский депутат Белик емко охарактеризовал антироссийские билборды в Киеве

Политика
Российский депутат Белик емко охарактеризовал антироссийские билборды в Киеве
wikipedia.org  /  Hermes3g / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик счел антироссийские билборды, размещенные в Киеве, проявлением дремучей необразованности.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в столице страны несколько антироссийских билбордов. Он приурочил свой поступок ко Дню города. Дмитрий Белик емко охарактеризовал эти действия.

«Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали», — сказал Белик.

Ранее сообщалось, что неизвестные расклеили во Львове листовки с антисемитским содержанием. Объединенная еврейская община Украины в связи с этим обратилась в полицию.

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украина госдума билборды
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Все новости / Политика / Российский депутат Белик емко охарактеризовал антироссийские билборды в Киеве
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