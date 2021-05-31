Российский депутат Белик емко охарактеризовал антироссийские билборды в Киеве

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик счел антироссийские билборды, размещенные в Киеве, проявлением дремучей необразованности.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в столице страны несколько антироссийских билбордов. Он приурочил свой поступок ко Дню города. Дмитрий Белик емко охарактеризовал эти действия.

«Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали», — сказал Белик.

Ранее сообщалось, что неизвестные расклеили во Львове листовки с антисемитским содержанием. Объединенная еврейская община Украины в связи с этим обратилась в полицию.