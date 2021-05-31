Армия Венесуэлы показала прототип боевого робота

Каракас, 31 мая. В Сети появилось видео с испытанием прототипа венесуэльской боевой роботизированной платформы Explorador, в переводе с испанского — «Исследователь». Ролик опубликовал профильный Twitter-аккаунт CNW.

Venezuelan military ‘Explorador’ prototype. A tracked remote controlled vehicle with 2 RPGs and an M2 .50 calibre machine gun#Venezuela pic.twitter.com/kRRnNcmzug — CNW (@ConflictsW) May 30, 2021

На видео боевая платформа ведет прицельный огонь по одной из мишеней, на следующем ролике испытывают дымовые установки.

More footage of it test firing, including its smoke launchers. pic.twitter.com/x9g90TdYpx — CNW (@ConflictsW) May 30, 2021

О платформе известно, что она оснащена американским пулеметом M2, стреляющим 12,7-мм патронами, двумя РПГ-7 и дымовыми гранатометами.

В ноябре 2020 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оборонный комплекс начал производство легкомоторных самолетов, а также мультифункциональных дронов. Ранее лидер боливарианской республики также распорядился создать военно-научный совет для работы над собственной системой вооружения страны.