Армия Венесуэлы показала прототип боевого робота

Каракас, 31 мая. В Сети появилось видео с испытанием прототипа венесуэльской боевой роботизированной платформы Explorador, в переводе с испанского — «Исследователь». Ролик опубликовал профильный Twitter-аккаунт CNW.

Venezuelan military ‘Explorador’ prototype. A tracked remote controlled vehicle with 2 RPGs and an M2 .50 calibre machine gun #Venezuela pic.twitter.com/kRRnNcmzug

На видео боевая платформа ведет прицельный огонь по одной из мишеней, на следующем ролике испытывают дымовые установки.

More footage of it test firing, including its smoke launchers. pic.twitter.com/x9g90TdYpx