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31 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
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Армия Венесуэлы показала прототип боевого робота

Латинская Америка
Армия Венесуэлы показала прототип боевого робота
Prt Scr twitter.com  /  @ConflictsW

Каракас, 31 мая. В Сети появилось видео с испытанием прототипа венесуэльской боевой роботизированной платформы Explorador, в переводе с испанского — «Исследователь». Ролик опубликовал профильный Twitter-аккаунт CNW.

На видео боевая платформа ведет прицельный огонь по одной из мишеней, на следующем ролике испытывают дымовые установки.

О платформе известно, что она оснащена американским пулеметом M2, стреляющим 12,7-мм патронами, двумя РПГ-7 и дымовыми гранатометами.

В ноябре 2020 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оборонный комплекс начал производство легкомоторных самолетов, а также мультифункциональных дронов. Ранее лидер боливарианской республики также распорядился создать военно-научный совет для работы над собственной системой вооружения страны.

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венесуэла армия боевая платформа
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Все новости / Латинская Америка / Армия Венесуэлы показала прототип боевого робота
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