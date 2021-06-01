Дорога ценой экологии: строительство трассы М-12 угрожает краснокнижным животным

Уничтожением последнего участка степи в Нижегородской области грозит строительство трассы М-12 — части скоростной магистрали «Берлин — Пекин». Ранее равнина была зарезервирована под создание особо охраняемой природной территории. Здесь, в пойме реки Сура, обитают редкие виды животных и растений, занесенных в региональную Красную книгу. Что им грозит в случае реализации проекта, выяснил корреспондент ФАН.

«На целину!»

Масштабное освоение целинных земель в середине прошлого века стало серьезным ударом по российским равнинам. От глобальной хрущевской распашки пострадали луговые и богаторазнотравные степи. Те, что не были тронуты плугом, десятилетиями кормили скот, отравлялись агрохимикатами и служили основой для строительства автомобильных дорог.

Эти участки экологи называют наиболее уязвимым биомом. Их уберечь от человека можно, только присвоив статус особо охраняемых природных территорий. Однако в число подобных объектов федерального значения входит лишь 0,3% всех русских степей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Бакка

Край журавлиный

Чтобы защитить последний участок степи в Нижегородской области, местные экоактивисты добились включения поймы реки Сура в список резервируемых под создание особо охраняемых природных территорий. Тщательное обследование местности выявило более 20 видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. В их числе адонис весенний, козелец пурпуровый, вишня степная и шмель Шренка.

Там же, между селами Озерки, Барятино, Языково и Большие Алгаши, находится одно из крупнейших в Европейской России предотлетное скопление серых журавлей. Здесь одновременно могут находиться 1,5-2 тысячи этих диковинных птиц. Исходя из опыта других стран, такие территории часто становятся объектами экотуризма, что можно было бы использовать во благо региона.

Федеральное агентство новостей / Сергей Бакка

Красная книга — не оберег

Именно этот участок попал под строительство трассы М-12, которая является частью скоростной магистрали «Берлин — Пекин».

Как рассказали ФАН в нижегородской комиссии по Красной книге, линия прохождения трассы на протяжении около 12 километров совпадает с основным коридором суточных миграций серых журавлей и пересекает северную часть территории их ночевки. Птицы очень пугливы и осторожны, поэтому не терпят присутствия человека даже на расстоянии одного километра.

«При самом оптимистичном сценарии строительство трассы М-12 на выбранной территории приведет к сокращению численности предотлетного скопления на тысячу особей. Исходя из особенностей биологии и экологии вида, более вероятен практически полный распад предотлетного скопления, то есть сокращение численности не менее чем на две тысячи особей», — пояснили в комиссии.

Ущерб от подобной хозяйственной деятельности, по расчетам членов экспертного сообщества, может достигнуть 43 млн рублей. Имеющее мировое значение место массового скопления журавлей рискует исчезнуть, что, бесспорно, вызовет серьезный резонанс в научном сообществе на международном уровне.

«Согласно региональному законодательству, линейные объекты на этой территории могут быть построены при условии, что они не нарушают потенциальные объекты охраны, то есть краснокнижные виды животных и растений. Поэтому, прежде чем проектировать на данном месте дорогу, нужно убедиться, что они не пострадают. Комиссия по Красной книге рассмотрела проектные материалы строителей. Выяснилось, что территория обследована не в вегетационный период — краснокнижные виды не выявлены, их местообитания не очерчены», — рассказал о ситуации ФАН руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Бакка

Миграция ящериц вне опасности

На заседании комиссии по Красной книге с участием представителей регионального министерства экологии и природных ресурсов, а также проектной организации члены экспертного сообщества рекомендовали проработать проект, повторно изучить местность, а также рассмотреть альтернативные варианты прохождения трассы. На что строители предложили провести в насыпи трубы для миграции змей и ящериц, приостановить работы на 1,5 месяца, чтобы не спугнуть журавлей, а в местах ночевки пернатых установить шумопоглащающие экраны. Дорожники «поклялись» не охотиться на птиц и не подъезжать к водным объектам, пообещав, что строительство трассы никак не скажется на жизни краснокнижных животных.

«Если линия прохождения планируемой автомагистрали М-12 на участке между селами Озерки, Барятино, Языково, Большие Алгаши не будет изменена, никакая система мероприятий по сохранению объектов животного мира не поможет избежать разрушения скопления», — пояснили в комиссии по Красной книге.

За дополнительной информацией ФАН обратился в Минприроды России. В ведомстве сообщили, что нижегородское министерство экологии и природных ресурсов рекомендовало проектировщикам провести дополнительные инженерно-экологические изыскания на месте будущей трассы.

«В случае отнесения документации «Скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань. Строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, 8 этап км 663 — км 729, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи горы — Шали») к объектам государственной экологической экспертизы, Росприроднадзор организует и проведет государственную экологическую экспертизу», — ответили в Минприроды России.

Федеральное агентство новостей / Сергей Бакка

Впереди паровоза

Получается, в случае строительства будут нарушены два федеральных закона — «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Нормативно-правовые акты запрещают действия, которые могут стать причиной сокращения популяции краснокнижных растений и животных, а также нарушения среды их обитания.

«По имеющейся у нас информации, не дожидаясь следующих стадий проектирования на обеих берегах Суры начаты подготовительные работы. На одном берегу, где ночуют журавли, вырубили лес, на другом — начали копать подход к реке по степному участку», — заявил Асхат Каюмов.

Сам же сайт ГК «Автодор» информирует своих посетителей о ходе грандиозного строительства скоростной магистрали М-12. В Татарстане уложены первые тонны асфальта, а в Нижегородской области рабочие только готовят территорию. К примеру, близ села Малое Окулово на месте будущей скоростной магистрали «Берлин — Пекин» ведутся археологические раскопки. Там обнаружена стоянка древних людей с орудиями труда пятого-шестого тысячелетия до нашей эры.

Чем же завершится противостояние экологов и проектировщиков — покажет только время. В самой компании от комментариев отказались. Но ФАН будет и дальше следить за ходом событий.