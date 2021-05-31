Лавров рассказал о попытках ЕС возвести окопы с Россией

Москва, 31 мая. Европейские государства устанавливают разделительные линии, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

Они схожи с окопами на фронте, считает дипломат. Он выступил на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза. Министр рассказал о тревожной ситуации в этой сфере.

«В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — сказал глава ведомства.

Ранее Лавров подтвердил готовность Москвы к нормализации отношений с Брюсселем. Он также выразил обеспокоенность из-за попыток ЕС дестабилизировать системы выстраивания взаимоотношений сторон.