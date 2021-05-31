Лавров: Россия ответит на недружественные шаги Евросоюза

Москва, 31 мая. Кремль не оставит без ответа недружественные шаги Брюсселя, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Россия всегда готова к возобновлению партнерских отношений с Евросоюзом.

«Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела России. Он продолжает игнорировать нормы международного права, резюмировал он.