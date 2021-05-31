«Недобросовестных лиц» решили отстранить в России от участия в компаниях

Москва, 31 мая. «Недобросовестным лицам» могут перекрыть доступ в публичные акционерные общества.

Министерство экономического развития Российской Федерации намеревается бороться с доступом «недобросовестных граждан» к управлению и участию в отечественных компаниях. Об этом пишет газета «Ведомости».

Новые корректировки планируется внести в закон «Об акционерных обществах». Заместитель министра экономического развития Илья Торосов считает, что таким образом ведомство сможет улучшить эффективность корпоративного менеджмента, снизить риски, прекратить недобросовестное ведение экономической деятельности.

Среди критериев, определяющих «недобросовестное лицо», значатся следующие: осужденные граждане с неснятой либо непогашенной судимостью за преступление, совершенное умышленно. Также сюда относят россиян с обвинительным судебным приговором и жителей страны, которые больше двух раз привлекались к административной ответственности, когда речь шла о банкротстве юридических лиц.

Международная редакция ФАН ранее писала о тесных связях локальной турецкой мафии с государственным правительством на фоне новых разоблачительных видео. Это демонстрирует, чем чревато проникновение недобросовестных граждан в жизненно важные государственные сферы.