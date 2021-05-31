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31 мая 12:33
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12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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«Недобросовестных лиц» решили отстранить в России от участия в компаниях

Экономика
«Недобросовестных лиц» решили отстранить в России от участия в компаниях
pixabay.com

Москва, 31 мая. «Недобросовестным лицам» могут перекрыть доступ в публичные акционерные общества.

Министерство экономического развития Российской Федерации намеревается бороться с доступом «недобросовестных граждан» к управлению и участию в отечественных компаниях. Об этом пишет газета «Ведомости».

Новые корректировки планируется внести в закон «Об акционерных обществах». Заместитель министра экономического развития Илья Торосов считает, что таким образом ведомство сможет улучшить эффективность корпоративного менеджмента, снизить риски, прекратить недобросовестное ведение экономической деятельности.

Среди критериев, определяющих «недобросовестное лицо», значатся следующие: осужденные граждане с неснятой либо непогашенной судимостью за преступление, совершенное умышленно. Также сюда относят россиян с обвинительным судебным приговором и жителей страны, которые больше двух раз привлекались к административной ответственности, когда речь шла о банкротстве юридических лиц.

Международная редакция ФАН ранее писала о тесных связях локальной турецкой мафии с государственным правительством на фоне новых разоблачительных видео. Это демонстрирует, чем чревато проникновение недобросовестных граждан в жизненно важные государственные сферы.

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банковский сектор акционерное общество минэкономики недобросовестные лица деловая репутация
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Все новости / Экономика / «Недобросовестных лиц» решили отстранить в России от участия в компаниях
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