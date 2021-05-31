Алексей Кравченко честно рассказал о неудачном первом браке

Москва, 31 мая. Актер театра и кино Алексей Кравченко женился на своей первой супруге Алисе практически сразу после армии. Но брак оказался неудачным, влюбленные расстались.

Друг артиста предложил девушке написать письмо служившему в армии Кравченко. Будущая жена актера согласилась, и переписка привела к романтическим отношениям.

«Через пару-тройку месяцев после службы мы сыграли свадьбу. Я достаточно быстро почувствовал себя взрослым и готовым к семье», — честно рассказал Кравченко в эфире программы «Судьба человека».

Вскоре у артиста и его возлюбленной родился сын, который стал копией отца. А еще через некоторое время у супругов появился второй ребенок. Как считает Кравченко, дети никогда не должны страдать из-за эгоизма взрослых. Он убежден, что нужно сделать все, чтобы проблемы родителей не повлияли на ребенка.

Кравченко попал на съемочную площадку, будучи подростком. Его дебютом стала легендарная картина Элема Климова «Иди и смотри». После выхода этой киноленты артист проснулся знаменитым. О работе над фильмом он подробно рассказал Борису Корчевникову.