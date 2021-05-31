Расписание Дальневосточного МедиаСаммита — 2021 опубликовали на официальном сайте

Владивосток, 31 мая. Дальневосточный МедиаСаммит — 2021 продлится два дня. Это крупнейшая конференция в области медиа на Дальнем Востоке.

В этом году двухдневный журналистский форум стартует 10 июня. Во время его проведения участников ждет более 40 секций.

Организаторы заявляют, что МедиаСаммит — это отраслевая конференция в области СМИ и общественных отношений, а также информационных технологий. Впервые мероприятие провели в 2014 году во Владивостоке. В 2020 году из-за пандемии коронавируса форум решено было провести в онлайн-режиме.

На официальном сайте отметили, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям напомнили о средствах индивидуальной защиты и о социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ. Столичное правительство организует для горожан множество интересных мероприятий 1 июня.