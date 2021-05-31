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31 мая 12:33
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новостей
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
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Расписание Дальневосточного МедиаСаммита — 2021 опубликовали на официальном сайте

Общество
Расписание Дальневосточного МедиаСаммита — 2021 опубликовали на официальном сайте
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Владивосток, 31 мая. Дальневосточный МедиаСаммит — 2021 продлится два дня. Это крупнейшая конференция в области медиа на Дальнем Востоке.

В этом году двухдневный журналистский форум стартует 10 июня. Во время его проведения участников ждет более 40 секций.

Организаторы заявляют, что МедиаСаммит — это отраслевая конференция в области СМИ и общественных отношений, а также информационных технологий. Впервые мероприятие провели в 2014 году во Владивостоке. В 2020 году из-за пандемии коронавируса форум решено было провести в онлайн-режиме.

На официальном сайте отметили, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям напомнили о средствах индивидуальной защиты и о социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ. Столичное правительство организует для горожан множество интересных мероприятий 1 июня.

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форум дальний восток медиасаммит
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Все новости / Общество / Расписание Дальневосточного МедиаСаммита — 2021 опубликовали на официальном сайте
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