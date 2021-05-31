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31 мая 12:33
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новостей
12:31
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
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Общество
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Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом

Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом
instagram.com  /  @sonyatayurskaya

Москва, 31 мая. Популярная исполнительница Софья Таюрская откровенно рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом. Солистка Little Big запустила процесс похудения десять лет назад.

Впервые артистке удалось похудеть еще во время учебы в университете. К концу первого курса она смогла избавиться от десяти лишних килограммов, но после этого вес постоянно «скакал» — она то худела, то снова поправлялась. Звезда рассказала, что за прошедшие два года ее фигура почти не изменилась.

«Процесс идет уже десять лет. Десять лет я в этом постоянном состоянии похудения. Конкретно что за эти два года произошло? Я не могу сказать, что что-то кардинально изменилось... Я продолжала худеть, как худела в университете. Просто у меня стало получаться лучше», — рассказала Таюрская в интервью Ксении Собчак.

В последние годы звезда стала активно заниматься спортом, но призналась, что ей тяжело наладить режим из-за гастролей и частых выступлений. Однако непосредственно во время разъездов стало проще, поскольку все участники группы друг друга поддерживают.

«Мы в турах никогда не пьем, всегда просыпаемся в одно и то же время. Я в турах ходила через день в зал. Мне было обидно, что я не скинула ни один килограмм, но ушло 12 сантиметров в талии», — поделилась артистка.

В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Таюрская впервые рассказала об отношениях с коллегой по группе Ильей Прусикиным. По словам артистки, их роман начался в августе 2020 года.

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собчак Little Big таюрская
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Все новости / Шоу-бизнес / Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом
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