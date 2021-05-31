Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом

Москва, 31 мая. Популярная исполнительница Софья Таюрская откровенно рассказала о тяжелой борьбе с лишним весом. Солистка Little Big запустила процесс похудения десять лет назад.

Впервые артистке удалось похудеть еще во время учебы в университете. К концу первого курса она смогла избавиться от десяти лишних килограммов, но после этого вес постоянно «скакал» — она то худела, то снова поправлялась. Звезда рассказала, что за прошедшие два года ее фигура почти не изменилась.

«Процесс идет уже десять лет. Десять лет я в этом постоянном состоянии похудения. Конкретно что за эти два года произошло? Я не могу сказать, что что-то кардинально изменилось... Я продолжала худеть, как худела в университете. Просто у меня стало получаться лучше», — рассказала Таюрская в интервью Ксении Собчак.

В последние годы звезда стала активно заниматься спортом, но призналась, что ей тяжело наладить режим из-за гастролей и частых выступлений. Однако непосредственно во время разъездов стало проще, поскольку все участники группы друг друга поддерживают.

«Мы в турах никогда не пьем, всегда просыпаемся в одно и то же время. Я в турах ходила через день в зал. Мне было обидно, что я не скинула ни один килограмм, но ушло 12 сантиметров в талии», — поделилась артистка.

В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Таюрская впервые рассказала об отношениях с коллегой по группе Ильей Прусикиным. По словам артистки, их роман начался в августе 2020 года.