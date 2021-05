К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал

Йеменский риал рекордно обесценился на фоне продолжающихся столкновений между хадистами, арабской коалицией и хуситами. Утром 29 мая на «черном рынке» валюты один доллар продавался за 930 риалов, при этом официальный курс сохраняется на отметке в 250 риалов за доллар.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в предпосылках девальвации национальной йеменской валюты, а также в экономическом состоянии, в котором сейчас пребывает разделенная войной страна.

Обесценивание как свидетельство нестабильности

Продолжающееся падение курса риала связано с непрекращающимися военными действиями на территории арабского государства, а также с исчерпанием валютных резервов и эпидемией COVID-19.

«Падение риала связано с экономической и политической нестабильностью в Йемене. В последнее время произошло много негативных событий. Правительство не позаботилось об обеспечении доходов, генерирующих твердую валюту, не создало механизм покрытия затрат на экспорт товаров и топлива. Чтобы платить государственным служащим, правительство напечатало миллионы риалов без их реального обеспечения», — заявил советник президента Йемена по вопросам СМИ и культуры Мустафа Наср.

Фактическое обесценивание национальной валюты привело к закономерному повышению цен на продукты питания, топливо и прочие товары первой необходимости, что уже вызвало несколько небольших протестов в городах Аден и Таиза.

«Моя зарплата обесценилась более чем на 20% из-за девальвации риала. Мои родственники из Саудовской Аравии высылают мне деньги, чтобы поддержать меня на плаву, так как моя зарплата уже не может покрыть мои расходы», — сообщил госслужащий Абу Абдулла.

На протяжении последних лет Центробанк Йемена, расположенный территории, подконтрольной правительству Адена во главе с президентом Мансуром Хади, поддерживает фиксированный курс обмена валют, по которому один доллар стоит 250 йеменских риалов. Это связано со стремлением властей увеличить собственные долларовые резервы.

При этом получить иностранную валюту легальными путями рядовому гражданину практически невозможно — ее не выдают, а лишь обменивают. Таким образом, при «белых» денежных операциях поток долларов движется лишь в одном направлении.

The war in #Yemen has devastated the country's economy. It has pushed the value of the Yemeni rial down & food prices up to +200% higher.



This means that some vulnerable families may be unable to have both #Iftar & #Suhoor during #Ramadan. #YemenCantWait #YemenCrisis pic.twitter.com/NpUvadnIau — WFP Yemen (@WFPYemen) April 29, 2021

Альтернативой этой системе являются «черные рынки», которые не только позволяют покупать и обменивать иностранные валюты, но еще и отражают их реальную стоимость по отношению друг к другу.

Довоенное положение

До начала вооруженного конфликта на своей территории Йемен уже был самой бедной, наименее развитой и наиболее небезопасной в плане продовольствия страной на Ближнем Востоке.

В 2014 году республика импортировала до 90% своих продуктов питания, а также большую часть необходимых лекарств и топливо. Безработица среди молодежи достигала 45%, а 8,5 миллиона человек из 26 не имели постоянного доступа к медицинскому обслуживанию.

Unemployment Rate Rise to 65%, Nearly 11.000 Yemeni Workers Killed - https://t.co/UB9wcBYziR — DAILY YEMEN (@daily_yemen) May 2, 2021

Кроме того, до войны продукция нефтегазовой промышленности была крупнейшей йеменской статьей экспорта, «наполнявшей» бюджет на 50–60%, а также обеспечивавшей 75% притока валюты в страну. Кроме того, существенную роль в экономической структуре Йемена играли текстильная, нефтяная и цементная промышленность. Основные предприятия находились в районах Адена и Саны. Сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно в западной части государства.

В 2014 году ВВП Йемена составил 43,23 миллиарда долларов, снизившись до 20,95 миллиарда к концу 2020 года.

Снежный ком

В сентябре 2014 года вооруженное шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» захватило столицу — Сану, что спровоцировало устойчивый экономический спад, поскольку присутствующие к тому моменту иностранные инвестиции и международная помощь начали сокращаться. Однако сильнейшим ударом стала почти полная приостановка экспорта углеводородов ввиду боевых действий в нефтеносных районах, не говоря о разрушенных предприятиях других отраслей промышленности.

Вскоре это привело к резкому падению общего ВВП республики, а совокупные потери в экономической деятельности оцениваются более чем в 76 миллиардов долларов. Прекращение поступлений от продажи нефти при сохраняющемся внутреннем спросе на топливо и на основные сырьевые товары вынудило Центральный банк Йемена принять импульсивную краткосрочную валютную политику по защите реала путем сокращения валютных резервов. С 2014 по 2016 год они уменьшились с 4,6 миллиарда до 700 миллионов долларов. Сейчас же они фактически истощены.

The joint report identified the main causes of food insecurity in Yemen with the continuing conflict, cuts in humanitarian aid funding and restrictions imposed on aid access, in addition to the economic crisis & the shortage of foreign exchange reserves. https://t.co/JA3NBQRWh7 — Ahed News English (@ala_alahed) March 24, 2021

Ввиду этого обменный курс йеменского риала демонстрирует стабильное падение: в 2015 году один доллар стоил на «черном рынке» 215 риалов, а в начале 2019 года — уже 800 риалов. Это, в свою очередь, подстегнуло увеличение темпов инфляции и многократное повышение цен на товары и услуги.

Единственными источниками валютных поступлений в Аден стали иностранная гуманитарная помощь, саудовская финансовая поддержка и денежные переводы от йеменских экспатриантов, которые до эпидемии в своем большинстве работали в Саудовской Аравии.

No Fuel, Means No work in Factories or transportation or Farms Which means a lot of jobless Ppl but, Battle fields can provide alternative jobs for the People who their life destroyed by US-Saudi war coalition policies and Massive Punishment Targeting all Yemeni people on #Yemen pic.twitter.com/2NUJFme8T1 — Ibrahim Al-Ashwal ابراهيم الاشول (@Yemen0Pride) March 4, 2021

В период с 2015 по 2019 годы Аден получил около 15 миллиардов долларов гуманитарной помощи и более 2,5 миллиарда долларов от Эр-Рияда. Подавляющая часть этих средств была затрачена на импорт необходимых товаров и на войну. Объем поступлений от зарубежных рабочих установить невозможно, так как нередко они избегают официальных каналов перевода средств, а власти не способны поставить данную сферу под свой контроль.

Все три источника иностранной валюты резко сократились в 2020 году с наступлением эпидемии COVID-19 и падением цен на нефть. Сложившаяся ситуация заставила Саудовскую Аравию не только закрыть границы, но и прибегнуть к мерам экономии. В результате Аден лишился как саудовских вложений, так и доходов от собственных экспатов, которые, к тому же, присоединились к «армии» голодных и обездоленных граждан. Международная помощь также была резко сокращена в связи общемировым экономическим спадом.

Неблагоприятные перспективы

Острая нехватка иностранной валюты имеет серьезные последствия для стоимости йеменского риала и способности государства поддерживать импорт топлива и основных сырьевых товаров. Вероятно, мы станем свидетелями обострения текущего гуманитарного кризиса.

#Marib offensive: #Yemen suffers the world's worst humanitarian crisis.



Urge the warring factions to seize the available opportunities and make concessions to reach an agreement to end the Yemen war. #YemenCantWait #الیمن #مأرب pic.twitter.com/ZObTmMTvX8 — Herry. Save Yemen الیمن (@HerryNapit) May 30, 2021

Прекращение боевых действий и политическое примирение остаются необходимыми условиями для восстановления экономики Йемена. Это, в свою очередь, способствовало бы снятию частичной блокады со страны, а также открытию порта Ходейда для упрощения импорта, который в последствии мог бы распространяться на всю территорию государства.

До тех пор единственным способом замедлить ухудшение ситуации является возобновление зарубежной помощи.